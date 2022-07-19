Олександр Зінченко залишає Манчестер Сіті

Липень, 19 в 10:34

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко гратиме за лондонський Арсенал.

Відомо, що на цьому тижні футболіст має пройти медичне обстеження, щоб завершити процедуру переходу до нового клубу.

Контракт футболіста триватиме чотири роки – до 2026 року.

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Трансфер Олександра Зінченка коштуватиме £30 млн.

За даними ЗМІ, клуби обговорили фінансові питання 15 липня, а переговори з гравцем завершилися 18 липня.

Контракт із Манчестер Сіті Олександр Зінченко підписав 4 липня 2016 року.

І того ж літа перейшов на правах оренди до нідерландського ПСВ.

25 лютого 2017 року разом із Манчестер Сіті Зінченко став володарем Кубку Футбольної ліги 2017-2018.