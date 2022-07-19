Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Україна здобула першу нагороду на чемпіонату світу з легкої атлетики в Юджині

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Україна здобула першу нагороду на чемпіонату світу з легкої атлетики в Юджині
Фото: Getty Images

Український легкоатлет Андрій Проценко здобув бронзу в стрибках у висоту та приніс Україні першу нагороду на чемпіонату світу з легкої атлетики в американському Юджині.

Про це повідомляє НОК України.

Херсонець Андрій Проценко з першої спроби взяв висоту 2,33 м. Крім того, це його найкращий результат у сезоні.

Зараз дивляться

Українець випередив у боротьбі за третє місце олімпійського чемпіона Токіо-2020 Джанмарко Тамбері. Італійцю знадобилося два підходи, щоб підкорити планку на 2,33 м, наголошують у НОК.

Нагадаємо, що збірна України показала найкращий результат за всю історію участі у Всесвітніх іграх – третє місце у медальному заліку. На рахунку України 45 медалей: 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових нагород.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка