Липень, 19 в 8:27

Український легкоатлет Андрій Проценко здобув бронзу в стрибках у висоту та приніс Україні першу нагороду на чемпіонату світу з легкої атлетики в американському Юджині.

Про це повідомляє НОК України.

Херсонець Андрій Проценко з першої спроби взяв висоту 2,33 м. Крім того, це його найкращий результат у сезоні.

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Українець випередив у боротьбі за третє місце олімпійського чемпіона Токіо-2020 Джанмарко Тамбері. Італійцю знадобилося два підходи, щоб підкорити планку на 2,33 м, наголошують у НОК.

Нагадаємо, що збірна України показала найкращий результат за всю історію участі у Всесвітніх іграх – третє місце у медальному заліку. На рахунку України 45 медалей: 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових нагород.