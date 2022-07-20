Українка Магучіх стала срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики

Липень, 20 в 14:19

Українка Ярослава Магучіх стала срібною призеркою чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики, який відбувається в американському Юджині у штаті Орегон.

Ще одна українська атлетка Ірина Геращенко зупинилася за крок від п’єдесталу та стала четвертою.

Магучіх впевнено подолала всі позначки аж до 1,98 м. Двометрову висоту вона, як і Геращенко, взяла з другої спроби. Для Ірини це був особистий рекорд, однак висоту 2,02 Геращенко не підкорила.

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Ярослава впоралася з 2,02 з другої спроби, але вже наступну висоту 2,04 взяти не змогла.

— Нашим спортсменам і загалом людям зараз дуже важко. Морально складно змагатися та сфокусуватися на стрибках, але ми повинні робити це та показувати результати. Ми маємо постійно казати, що український народ сильний. Ми боремося за незалежність та свободу. Ми з вами переможемо й будемо йти до кінця, – сказала Магучіх.

Золото дісталося австралійській легкоатлетці Елеанор Паттерсон, яка подолала позначку 2,02 з першої спроби. Бронза в італійки Єлени Валлортігари.

ЧС-2022 з легкої атлетики. Стрибки у висоту, жінки. Фінал

Елеанор Паттерсон (Австралія) – 2,02 м

Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м

(Україна) – 2,02 м Єлена Валлортігара (Італія) – 2,00 м

Ірина Геращенко (Україна) – 2,00 м

Срібло Магучіх стала другою медаллю України на цьому чемпіонаті світу. Раніше у стрибках у висоту бронзу здобув Андрій Проценко.