Липень, 23 в 13:29

Новачок лондонського Арсеналу Олександр Зінченко провів перше тренування у статусі гравця канонірів.

Alongside old friends Orlando Training Camp pic.twitter.com/8ubwzaTg1S — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2022

У новому клубі українець вже обрав собі ігровий номер – Зінченко виступатиме під 35-м.

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Один з лідерів збірної України, коментуючи свій трансфер із Манчестер Сіті, розповів, що мріяв виступати за лондонський клуб із дитинства.

— Насамперед я хотів би сказати, що опинитися в Арсеналі — це мрія мого дитинства, яка стала реальністю. Тут грали Тьєррі Анрі та молодий Сеск Фабрегас, я просто насолоджувався переглядом цих ігор, того Арсеналу. І, очевидно, тоді я полюбив цей клуб, тож я такий схвильований і не можу дочекатися, коли зможу вийти на поле, – розповів він.

На теренах соціальних мереж можна знайти фото юного Олександра у футболці канонірів.

Пресслужба лондонського клубу не змарнувала нагоди і поцікавилася історією цього знімку.

— Так, я пам’ятаю, це було ще в Донецьку, коли я навчався в академії Шахтаря, і, як я вже казав, це мрія, що стала реальністю, — зізнався Олександр.

У Лондоні Зінченко працюватиме під керівництвом Мікеля Артети. Свого часу іспанський фахівець був асистентом Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті і добре знайомий з українцем.

Олександр зізнався, що фактор Артети був дуже важливим для ухвалення рішення про перехід.

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Українець став другим футболістом містян, хто влітку перейшов до лав канонірів. Раніше клуб з Лондона підписав бразильського форварда Габріеля Жезуса за €52.2 млн.

22 липня лондонський Арсенал оголосив про підписання Олександра Зінченка. Угода футболіста з канонірами розрахована на чотири сезони.