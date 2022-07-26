Липень, 25 в 23:54

Організатори Олімпійських ігор-2024, які пройдуть у Парижі, представили офіційний слоган.

Широко відкриті Ігри (Games wide open, Ouvrons grand les jeux) – так звучить девіз майбутніх Ігор.

Таким чином організатори намагаються підкреслити рівність між олімпійцями та паралімпійцями, чоловіками та жінками.

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Організатори також представили відеоролик. У ньому можна побачити виступи спортсменів сьогодення та минулого, гучні перемоги, масові протести.

Une invitation lancée au monde entier, à venir vivre ensemble des émotions nouvelles ! Vous êtes à 1’30 min de découvrir le slogan de nos Jeux Olympiques ET Paralympiques #EnRoutePourParis2024 pic.twitter.com/t8Fzn41dgU — Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2022

Літня Олімпіада в Парижі стартує з 26 липня і триматиме до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Олімпійські ігри в Парижі можуть пройти без участі команд з Росії та Білорусі. Проте заборона не стосуватиметься велоспорту, тенісу та дзюдо, де спортсмени можуть отримати індивідуальний допуск.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет не допустив Росію та Білорусь до участі у тендері на придбання телевізійних прав для показу Олімпійських ігор у 2026 та 2028 роках.

Джерело: Paris 2024