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Факти / Спорт

Підкреслює рівність: оголосили офіційний слоган Олімпіади-2024 у Франції

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
олімпіада
Фото: Dreamstime

Організатори Олімпійських ігор-2024, які пройдуть у Парижі, представили офіційний слоган.

Широко відкриті Ігри (Games wide open, Ouvrons grand les jeux) – так звучить девіз майбутніх Ігор.

Таким чином організатори намагаються підкреслити рівність між олімпійцями та паралімпійцями, чоловіками та жінками.

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Організатори також представили відеоролик. У ньому можна побачити виступи спортсменів сьогодення та минулого, гучні перемоги, масові протести.

Літня Олімпіада в Парижі стартує з 26 липня і триматиме до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Олімпійські ігри в Парижі можуть пройти без участі команд з Росії та Білорусі. Проте заборона не стосуватиметься велоспорту, тенісу та дзюдо, де спортсмени можуть отримати індивідуальний допуск.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет не допустив Росію та Білорусь до участі у тендері на придбання телевізійних прав для показу Олімпійських ігор у 2026 та 2028 роках.

Джерело: Paris 2024

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