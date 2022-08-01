Пішов з життя найтитулованіший баскетболіст в історії НБА
Пішов з життя американський професійний баскетболіст і найтитулованіший гравець в історії Національної баскетбольної асоціації Білл Расселл.
Він помер у віці 88 році, проте наразі невідома точна причина смерті легенди НБА. Про це заявив журналіст Шемс Чаранія.
– Легенда НБА Білл Расселл мирно помер у віці 88 років. Спочивай з миром, – йдеться у повідомленні, опублікованому у соцмережі Twitter.
Біл Рассел зіграв у НБА 13 сезонів, представлявши лише команду Бостон Селтікс. Він виграв 11 чемпіонських титулів, що стало абсолютним рекордом.
Його визнавали найкращим гравцем сезону в Національній баскетбольній асоціації щонайменше п’ятеро разів. Рассел брав участь у матчі всіх зірок 12 разів, а ще двічі здобував перемогу в НБА як тренера Бостон Селтікс.