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Факти / Спорт

Пішов з життя найтитулованіший баскетболіст в історії НБА

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пішов з життя найтитулованіший баскетболіст в історії НБА
Фото: Getty Images

Пішов з життя американський професійний баскетболіст і найтитулованіший гравець в історії Національної баскетбольної асоціації Білл Расселл.

Він помер у віці 88 році, проте наразі невідома точна причина смерті легенди НБА. Про це заявив журналіст Шемс Чаранія.

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– Легенда НБА Білл Расселл мирно помер у віці 88 років. Спочивай з миром, – йдеться у повідомленні, опублікованому у соцмережі Twitter.

Біл Рассел зіграв у НБА 13 сезонів, представлявши лише команду Бостон Селтікс. Він виграв 11 чемпіонських титулів, що стало абсолютним рекордом.

Його визнавали найкращим гравцем сезону в Національній баскетбольній асоціації щонайменше п’ятеро разів. Рассел брав участь у матчі всіх зірок 12 разів, а ще двічі здобував перемогу в НБА як тренера Бостон Селтікс.

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