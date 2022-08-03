Усик викупив права на трансляцію реваншу з Джошуа, бій безкоштовно покажуть в Україні

Серпень, 03 в 14:39

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Super Олександр Усик за власні кошти викупив права на трансляцію реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Про це повідомив промоутер боксера Олександр Красюк. Він зазначив, що Усик безкоштовно передав їх українським трансляторам.

— Це подарунок Олександра Усика, бо він за свої гроші одержав ці права і безкоштовно хоче передати всьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий українець міг спостерігати у прямому ефірі. Тому станом на сьогодні ми розуміємо, що потрібно зробити максимальну дистрибуцію цього поєдинку, – сказав Красюк.

За його словами, сигнал формуватиме платформа Megogo, також він надходитиме на Суспільне.

Зараз дивляться

— Той, хто не має доступу до інтернету або до Megogo, зможе дивитись цей поєдинок у прямому ефірі на цьому телеканалі. Також цей поєдинок буде на YouTube на офіційному каналі Усика, – додав він.

Красюк зазначив, що під час прямого ефіру кожен охочий зможе за допомогою QR-коду зробити свій внесок у перемогу. Усі спонсорські кошти надходитимуть до Фонду Олександра Усика, і так само будуть використані для допомоги Україні.

Промоутер боксера наголосив, що після бою Усик особисто і публічно звітуватиме, на які саме потреби підуть зібрані гроші.

Перший поєдинок боксерів відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні. Тоді Усик декласував чинного чемпіона світу одностайним рішенням суддів.

Другий бій Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

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В Україні трансляцію реваншу Усик – Джошуа проведе медіасервіс Megogo. Трансляція буде безкоштовною для глядачів на території України. Показ буде доступний на регіональних каналах Суспільного та на YouTube-каналі Усика – Usyk17.

Джерело: Mixed Zone by Dream Bigger