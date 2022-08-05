Це все вистава в Росії: США про засудження Брітні Грінер до 9 років колонії

Серпень, 05 в 14:25

Зірку американського жіночого баскетболу Брітні Грінер суд у Росії визнав винною в умисній контрабанді наркотиків до РФ та засудив до дев’яти років ув’язнення.

Також їй присудили штраф у розмірі 1 млн рублів ($16,4 тис.). Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами судді Хімкінського міського суду, який виносив вирок у цій справі, суд взяв до уваги “часткове визнання Грінер провини, каяття у скоєному, стан здоров’я та благодійну діяльність”.

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Російська прокуратура просила засудити спортсменку до 9,5 років позбавлення волі.

Перед винесенням вироку Грінер в емоційній промові вибачилася перед судом і просила про поблажливість.

— Я ніколи не хотіла нікому завдати шкоди, наражати на небезпеку російське населення та порушувати тут будь-які закони. Я припустилася помилки, і сподіваюся, що вашим рішенням моє життя тут не закінчиться. Я знаю, що всі говорять про політичного пішака та політику, але я сподіваюся, що це все не в цій залі суду, — сказала Ґрінер.

Російський суд виніс вирок приблизно через шість місяців після того, як 31-річну баскетболістку заарештували в московському аеропорту Шереметьєво та звинуватили у спробі контрабанди менше ніж 1 грама олії канабісу в її багажі.

Дворазова золота медалістка Олімпійських ігор з баскетболу США визнала себе винною у звинуваченнях у наркотиках та сказала, що випадково спакувала канабіс, коли поспішала. Її адвокати додали, що вона використовувала олію канабісу в США для лікування болю та випадково привезла її до Росії.

Адвокати Грінер заявили в письмовій заяві, що оскаржуватимуть це рішення, і розкритикували суд за ігнорування їхніх доказів. На оскарження у них є десять днів.

Що кажуть у США щодо справи Грінер?

Державний департамент США стверджує, що Грінер затримали неправомірно. Наприкінці липня повідомлялося, що президент США Джо Байден пропонував звільнити з-під варти у США сумнозвісного російського торговця зброєю на прізвисько Торговець смертю Віктора Бута в обмін на повернення Брітні Ґрінер та морпіха Пола Вілана.

Тимчасово повірена у справах посольства США в Росії Елізабет Руд заявила, що вирок є “судовою помилкою”, а президент США Джо Байден назвав його “неприйнятним”.

— Сьогодні американська громадянка Брітні Грінер отримала тюремний термін, який є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: Росія неправомірно утримує Брітні. Це неприйнятно, і я закликаю Росію негайно звільнити її, щоб вона могла бути зі своєю дружиною, друзями і колегами зі своєї команди, – сказав Байден у заяві.

Держсекретар Ентоні Блінкен розкритикував російську правову систему, сказавши, що вирок “висвітлює нашу серйозну стурбованість російською правовою системою та використанням російським урядом незаконних затримань для просування власних цілей, використовуючи окремих людей як політичних пішаків”.

Аналітик з питань національної безпеки Стів Голл сказав, що суворий вирок не був несподіванкою, і стверджує, що російський судовий розгляд не є законним.

— Це все вистава в Росії. Ніколи не було сумнівів щодо того, що буде. Те, що Володимир Путін намагається зробити, це фактично підняти ціну Грінер, – сказав він

Влада США заявила, що працює над поверненням додому Грінер та Пола Вілана, американського громадянина, якого Росія утримує за підозрою у шпигунстві з 2018 року.