Докричалися про Путіна: УЄФА оштрафував Фенербахче за поведінку фанів на матчі з Динамо
Дисциплінарний комітет УЄФА покарав турецький футбольний клуб Фенербахче через поведінку фанатів у матчі проти Динамо.
Про це повідомили у Спілці європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
В офіційнішому повідомлені зазначено, що клуб покараний за кидання предметів та озвучення провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто недозволені вигуки.
Покарання передбачає часткове закриття стадіону під час наступного домашнього матчу Фенербахче в єврокубках. Але щодо цього покарання, то воно підлягає випробувальному терміну на два роки, починаючи з дати цього рішення.
Окрім попередження від УЄФА, Фенербахче заплатить штраф у розмірі €50 тис.
Зазначимо, що 28 липня в УЄФА розпочали дисциплінарне розслідування щодо поведінки вболівальників турецького Фенербахче.
Що сталося на матчі
27 липня відбувся матч між Фенербахче та київським Динамо відбувся у Стамбулі на стадіоні Фенербахче Шюкрю Сараджоглу. Під час нього турецькі вболівальники скандували “Ла-ла-ла, Володимир Путін”. Ймовірно таким чином вони хотіли вчинити психологічний тиск на українців.
Українські фанати у відповідь кричали “ЗСУ”. Сам клуб засудив таку поведінку вболівальників і назвав її неприйнятною.
Попри це українцям вдалося пробитися крізь команду з Туреччини у кваліфікації. Динамо з рахунком 2:1 перемогло Фенербахче в овертаймах.
Фото: fenerbahce.org