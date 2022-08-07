Олександр Свіщов: важливо, аби пам’ять про ватерполіста і героя України Віталія Лісуна жила

Серпень, 07 в 20:28

В Ужгороді завершився благодійний турнір пам’яті героя України – ватерполіста та державного тренера Віталія Лісуна.

Команди упродовж трьох днів змагались за перемогу. Призові місця розподілись наступним чином.

ХПІ – Дніпро Динамо, м. Ужгород Акватіко, м. Львів Динамо, м. Львів УжНУ, м. Ужгород

– В Ужгороді завершився турнір пам’яті героя України, хорошого ватерполіста та функціонера Віталія Лісуна. Хочу сказати, попри те, що пройшов час, це – непоправна втрата для усієї ватерепольної родини. Ми завжди будемо пам’ятати подвиг Віталія, який загинув на передовій, захищаючи нашу Батьківщину.

– Хочу висловити співчуття родині і слова підтримки усім близьким та знайомим. Хотів би подякувати місцевій федерації водного поло Закарпаття за ідею та проведення благодійного турніру. Голова федерації – Віктор Пушавер, запронував провести турнір, ми підтримали цю ідею та, зрештою, ветерани п’яти команд приїхали до Ужгорода. Звісно, для ватерполістів-ветеранів перемога у змаганнях не була основною, для нас найважливіше, аби пам’ять про Віталія Лісуна жила. Він у нашій справі справді був найкращим. Віталій Лісун назавжди у наших серцях. Слава герою України, – президент федерації водного поло України Олександр Свіщов.