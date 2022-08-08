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Факти / Спорт

Барселона зібрала в себе найкращих бомбардирів Бундесліги за останні сім сезонів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Роберт Левандовскі
Фото: Getty Images

Каталонська Барселона зібрала у своїх лавах найкращих бомбардирів німецької Бундесліги останніх семи сезонів.

У серпні футболку блаугранас одягнув польський форвард Роберт Левандовскі, який сім разів за останні дев’ять сезонів визнавався найкращим бомбардиром Бундесліги. У сезоні-2020/21 він навіть побив рекорд Герда Мюллера, наколотивши 41 гол.

А раніше, під час зимового трансферного вікна до Барси з лондонського Арсеналу перейшов габонець П’єр-Емерік Обамеянг. Він ставав найкращим снайпером Бундесліги у сезоні-2016/17.

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Таким чином, блаугранс зібрали двох найкращих бомбардирів Бундесліги за останні сім років.

Свій перший гол за Барселону Левандовскі забив напередодні у ворота мексиканського Пумас у межах фіналу товариського турніру Кубок Гампера. Також поляк віддав дві результативні передачі.

Сама гра завершилася перемогою каталонського клубу з рахунком 6:0.

Окрім поляка голами відзначилися Усман Дембеле, П’єр-Емерік Обамеянг, Френкі де Йонг та Педрі, який оформив дубль.

За трансфер Левандовскі Барселона заплатила мюнхенській Баварії €45 млн, ще €5 млн німецький клуб може отримати у вигляді бонусів. Угода Барси з поляком діятиме до 2025 року з можливістю продовження ще на рік.

За вісім сезонів у Баварії 33-річний Роберт Левандовські зіграв 375 матчів, забив 344 голи та віддав 72 результативні передачі.

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