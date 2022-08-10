Динамо Київ дотиснуло Штурм в овертаймі та зіграє у плей-оф ЛЧ з Бенфікою
Київське Динамо здолало австрійський Штурм за підсумками двох матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
Зустріч на Меркур-Арені у Граці завершилася з рахунком 2:1 після додаткового часу на користь біло-синіх. Перша гра теж була за підопічними Мірчи Луческу, які тиждень тому святкували перемогу з рахунком 1:0.
Перший реальний шанс відкрити рахунок мали гості, але Микола Шапаренко пробив вище поперечини після пасу від Віктора Циганкова.
Рахунок у зустрічі відкрив нападник господарів поля Расмус Гейлунд після пасу від Александера Прасса. Зрівняти рахунок міг Віталій Буяльський, але не зміг влучити головою у сітку воріт суперника.
Під завісу основного часу Динамо мало нагоди вирвати нічию, але Денис Гармаш після подачі з кутового поцілив головою в поперечину.
У додатковий час динамівці все ж змогли пробити сітку воріт Йорга Зібенгандля. На 97 хвилині Циганков відпасував на Костянтина Вівчаренка, який з близької відстані пробив поміж ніг голкіперу Штурма. А перемоги київській команді приніс гол Циганкова на 112 хвилині.
За потрапляння до стадії групового етапу Ліги чемпіонів Динамо зіграє з португальською Бенфікою, за яку виступає форвард збірної України Роман Яремчук. Перша гра запланована на 16 серпня.