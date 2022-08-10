Серпень, 10 в 18:22

Чемпіонат світу з футболу в Катарі розпочнеться на день раніше, ніж планувалося. Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Повідомляється, що ФІФА готова піти на безпрецедентну зміну розкладу чемпіонату світу з футболу за три місяці до старту турніру на прохання господаря змагань.

Катар хоче, щоб їхня національна збірна зіграла традиційний матч відкриття 20 листопада, а не наступного дня, як попередньо узгоджено.

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Наразі у календарі ЧС-2022 гра Катар – Еквадор запланована на 21 листопада на 18.00 за київським часом. Цій грі 21 листопада передують два матчі Сенегал – Нідерланди та Англія – Іран, які мають розпочатися о 12.00 та 15.00 відповідно.

Очікується, що рада ФІФА оголосить про своє рішення цього тижня. Південноамериканська футбольна конфедерація, до складу якої входить Еквадор, не оскаржуватиме таке рішення.

Традиційно в першому матчі грають господарі або чинні чемпіони.

Джерела Telegraph повідомили, що ФІФА розгляне компенсацію вболівальникам, які були змушені змінити або скасувати плани відвідати гру Катар – Еквадор через пізню зміну дати.

Мундіаль у Катарі стане першим в історії футболу, який проводитиметься не влітку, а взимку. Це пов’язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря у червні-липні сягає позначки понад 40 градусів.

Нагадаємо, збірна України не візьме участі у фінальній частині ЧС-2022. У фіналі плей-оф кваліфікації синьо-жовті мінімально поступилися команді Уельсу.