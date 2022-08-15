Серпень, 15 в 18:52

Букмекери активно приймають ставки на бій у надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, IBF та IBO Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа, який відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

Прогноз на реванш Усик – Джошуа

Ставки на перемогу Усика приймають з коефіцієнтом 1.66. Тоді як успіх британця оцінюється котируванням 2.55. На нічию дають — 19.0.

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На виграш Усика нокаутом пропонують коефіцієнт 3.40, на перемогу Джошуа аналогічним чином – 3.70. Ймовірність перемоги українця за очками – 2.45, а британця – 7.00.

Початок бою -реваншу Олександр Усик — Ентоні Джошуа запланований не раніше 23.00 за київським часом.

На кону поєдинку — пояси за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Super, якими володіє Усик, а також пояс The Ring, який став вакантним у серпні.

За цей бій Усик, ймовірно, отримає найбільший гонорар у кар’єрі. За даними таблоїду Daily Star, аравійці заплатили за право приймати шоу боксу $80 млн, більшу частину з яких Усик і Джошуа розділять навпіл.

Також боксери отримають відсоток з продажу прав на телетрансляцію та реалізації рекламних контрактів. Таким чином, українець має отримати щонайменше $30 млн до сплати податків та інших витрат.

Перший поєдинок боксерів відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні. Тоді Усик декласував чинного чемпіона світу одностайним рішенням суддів.

Фото: Matchroom Boxing