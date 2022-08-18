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Інвестор та меценат Геннадій Буткевич особисто відвідує Саудівську Аравію, щоб підтримати Усика під час бою

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Інвестор та меценат Геннадій Буткевич особисто відвідує Саудівську Аравію, щоб підтримати Усика під час бою

17 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) відбулася пресконференція напередодні боксерського поєдинку Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

На кону цього поєдинку титули WBO, WBA, IBF та IBO.

У складі команди підтримки Олександра Усика зокрема і відомий український бізнесмен, меценат — Геннадій Буткевич.

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Його інвестиційна компанія BGV Group Management стала почесним спонсором команди Усика у рамках матчу-реваншу.

– Я дякую всім партнерам, які підтримують нас і допомогли сьогодні моїй команді бути тут. Це історичний бій — як для моєї кар’єри, так і для всієї країни. І я щасливий, що поруч з нами люди та компанії, які підтримують нас уже протягом тривалого часу.

Партнерство крізь роки — цінне своєю незмінністю та взаємоповагою. Наша співпраця — це не спонсорство, це вже дружба, яка розпочалася з любові до великого боксу, — прокоментував підтримку Геннадія Буткевича Олександр Усик.

Своєю чергою Геннадій Буткевич зазначив, що для нього велика честь підтримувати Олександра у його кар’єрі.

– Перемоги Усика – це перемоги всієї країни, а його виступи на рингу – це демонстрація того, наскільки сильними, витривалими є українці, якими сміливими вони є, які вони борці. Олександр несе по світу славу про нашу країну та піднімає українське питання на міжнародному рівні.

Сьогодні під час пресконференції у Джидді я бачив стільки поваги й захвату в очах у присутніх. Ось такі емоції викликають українці у світі. Визнання українців триває. І цей бій — теж про це, — поділився Геннадій Буткевич.

Трансляція вечора боксу в Україні буде безкоштовною. Протягом усієї трансляції буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ.

Олександр Усик разом з партнерами мають на меті зібрати $1 млн, за який буде придбано 100 автівок для захисників та захисниць України.

Якщо сума донатів перевищить $1 млн, частина коштів буде витрачена на продуктові набори, які будуть передані ВПО та людям, які потребують допомоги.

Нагадаємо, Геннадій Буткевич — український бізнесмен, співвласник корпорації АТБ, а також засновник інвестиційної компанії BGV Group Management, яка розвиває бізнеси та проєкти в секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту.

Фото: BGV Group Management

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