Серпень, 18 в 8:59

Португальський клуб Sporting запропонував Manchester United та Кріштіану Роналду можливість безкоштовного трансферу свого колишнього зіркового вихованця.

Про це пише британське видання The Independent.

Португалець чітко дав зрозуміти, що хоче залишити клуб на тлі катастрофічного літа на полі та за його межами, кульмінацією якого стала суботня поразка від футбольного клубу Brentford із рахунком 4:0.

Зараз дивляться

Зараз керівництво Manchester United намагається зрозуміти, як повернути команду в хорошу форму. У клубі дедалі частіше сперечаються про те, чи не краще позбутися мегазірки.

Так само залишається відкритим питання, чи погодиться Роналду повернутися до клубу Sporting. Він хоче залишитись у Лізі чемпіонів, але на тому рівні, на якому він відчуває, що може знову виграти її.

Проте Sporting звернувся до United щодо угоди. Агент Роналду Хорхе Мендес вивчає можливі варіанти переходу футболіста, але жоден із суперклубів не хоче його. І лише небагато з клубів можуть дозволити собі гонорар чи заробітну плату для Роналду.

Sporting може укласти угоду, якщо Роналду підпише її безкоштовно. В Atletico Madrid, який також має гарні стосунки з Мендесом, розглядають аналогічний крок.

Нападник Manchester United Кріштіану Роналду заявив, що незабаром розкриє правду про своє майбутнє.

Хоча португалець хоче залишити Manchester United, новий менеджер Ерік тен Хаг сказав, що футболіст не продається. Але тепер вважають, що британський клуб може дозволити Роналду піти до закриття трансферного вікна 1 вересня.