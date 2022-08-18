Український силач Новіков встановив світовий рекорд у становій тязі
Український силач Олексій Новіков встановив новий світовий рекорд у становій тязі Hummer Tire.
На змаганнях у Лавленді, штат Колорадо (США), 26-річний Новіков взяв вагу у 549 кг.
Українець побив попередній рекорд, який належав канадському стронгмену Жану-Франсуа Карону (545 кг).
Під час спроби Новіков підняв вісім шин на виготовленій на замовлення штанзі.
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Станова тяга Hummer Tire — це часткова тяга, яка використовується в змаганнях стронгменів. Діаметр шин і розмір штанги ускладнюють завдання.
На початку липня Олексій Новіков удруге виграв титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні.
Новіков випередив найближчого суперника із Канади Мітчела Гупера на 12 очок.
У 2020 році Новіков завоював титул World’s Strongest Man (найсильнішої людини планети). У березні 2022 року він посів друге місце на престижному турнірі Arnold Strongman Classic.