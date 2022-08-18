Як же я вас ненавиджу: у Харкові під обстрілами загинула мати української спортсменки

Серпень, 18 в 14:04

Матір української легкоатлетки Катерини Табашник загинула внаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами.

Це підтвердила сама 28-річна спортсменка у соціальній мережі Instagram.

— Моя матуся. Я тебе дуже люблю, — опублікувала Катерина пост скорботи у соціальній мережі.

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Табашник також додала відео з наслідками ракетного удару росіянами по будинку, де вона жила.

— “Руський мір” забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому та всього мого життя. Як же я вас ненавиджу, — додала Катерина.

Табашник виступає в секторі для стрибків у висоту. Вона народилася та живе у Харкові.

У нинішньому сезоні Діамантової ліги Табашник провела три етапи, виборола одну бронзову медаль.

Вчора і сьогодні російська армія завдала низку ракетних ударів по Харкову, частина снарядів влучила у житлові будинки. Під завалами одного з будинків знайшли матір спортсменки.

Фото: Катерина Табашник