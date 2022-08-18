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Факти / Спорт

Як же я вас ненавиджу: у Харкові під обстрілами загинула мати української спортсменки

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Катерина Табашник

Матір української легкоатлетки Катерини Табашник загинула внаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами.

Це підтвердила сама 28-річна спортсменка у соціальній мережі Instagram.

— Моя матуся. Я тебе дуже люблю, — опублікувала Катерина пост скорботи у соціальній мережі.

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Табашник також додала відео з наслідками ракетного удару росіянами по будинку, де вона жила.

— “Руський мір” забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому та всього мого життя. Як же я вас ненавиджу, — додала Катерина.

Табашник виступає в секторі для стрибків у висоту. Вона народилася та живе у Харкові.

У нинішньому сезоні Діамантової ліги Табашник провела три етапи, виборола одну бронзову медаль.

Вчора і сьогодні російська армія завдала низку ракетних ударів по Харкову, частина снарядів влучила у житлові будинки. Під завалами одного з будинків знайшли матір спортсменки.

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Фото: Катерина Табашник

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