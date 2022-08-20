Серпень, 20 в 12:15

Другий бій між українцем Олександром Усиком, який володіє поясами WBO, IBF та IBO, і британцем Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді, Саудівська Аравія. Вечір боксу відбудеться у багатофункціональному спорткомплексі King Abdullah Sport City.

Де дивитися бій-реванш Усик – Джошуа?

Пряму трансляцію поєдинку вітчизняні любителі боксу на території України зможуть подивитися безкоштовно.

Показ бою буде доступний на платформі MEGOGO у розділі Спорт та на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, а також на регіональних каналах Суспільного.

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Також реванш транслюватиме YouTube-канал українського боксера – Usyk17.

Окрім головного бою вечора у межах трансляції користувачі зможуть подивитися бої андекарду та студію. Кошти від спонсорства та покупки реклами передадуть у благодійний фонд допомоги Україні Usyk Foundation.

Поєдинок у Джидді також транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN та британський канал Sky Sports. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна буде подивитися на Фактах ICTV.

Окрім бою Усика та Джошуа в основному карді відбудеться ще низка цікавих поєдинків:

Філіп Хрговіч (Хорватія) – Чжан Чжилей (Китай) – 12 раундів;

Каллум Сміт (Велика Британія) – Матьє Бодерлік (Франція) – 12 раундів;

Баду Джек (Швеція) – Річард Рівера (США) – 10 раундів;

Зіяд Альмааюф (США) – Хосе Алаторре (Мексика) – 4 раунди;

Рамла Алі (Велика Британія) – Кристал Гарсіа Нова (Домініканська Республіка) – 8 раундів;

Ендрю Табіті (США) – Джеймс Вілсон (США) – 8 раундів;

Бенджамін Віттакер (Велика Британія) – Петар Носич (Хорватія) – 6 раундів;

Даніель Лапін (Україна) – Юзеф Юрко (Чехія) – 8 раундів;

Бадер Аль Самер (ОАЕ) – Фуад Тарверді (Азербайджан) – 6 раундів;

MoneyKicks (ОАЕ) – Трайчо Георгієв (Болгарія) – 4 раунди.

Перший поєдинок боксерів відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Готспур у Лондоні. Тоді Усик декласував чинного чемпіона світу одностайним рішенням суддів.

Фото: Matchroom Boxing