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Факти / Спорт

Легенду світового боксу Майка Тайсона помітили в інвалідному візку

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Майк Тайсон
Фото: Dreamstime

Легендарного американського боксера Майка Тайсона помітили в колісному кріслі в аеропорту Маямі у штаті Флорида.

У липні 56-річний Майк Тайсон у своєму подкасті заявив, що його “термін придатності” скоро настане.

За інформацією New York Post, колишній чемпіон у надважкій вазі страждає від ішіасу, захворювання нижньої частини спини.

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Сцена в аеропорту сталася через кілька тижнів після повідомлень про те, що колишнього чемпіона бачили в Нью-Йорку, коли він повільно йшов із тростиною.

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі є одним із найбільш знакових спортсменів у цьому виді спорту. Всього за кар’єру Майк Тайсон провів 58 поєдинків, у яких здобув 50 перемог, з яких 44 – нокаутом.

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Джерело: AS
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