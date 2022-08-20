Легенду світового боксу Майка Тайсона помітили в інвалідному візку

Серпень, 20 в 13:29

Легендарного американського боксера Майка Тайсона помітили в колісному кріслі в аеропорту Маямі у штаті Флорида.

У липні 56-річний Майк Тайсон у своєму подкасті заявив, що його “термін придатності” скоро настане.

За інформацією New York Post, колишній чемпіон у надважкій вазі страждає від ішіасу, захворювання нижньої частини спини.

Зараз дивляться

Сцена в аеропорту сталася через кілька тижнів після повідомлень про те, що колишнього чемпіона бачили в Нью-Йорку, коли він повільно йшов із тростиною.

Après avoir déclaré il y a moins d’un mois sur son show HotBoxin Podcast, “Quand je me regarde dans le miroir, j’vois des petites taches sur mon visage j’me dis “Wow !”,a date d’expiration est pour bientôt.”

Mike Tyson à été vu en fauteuil roulant….

J’ai peur. Force à Mike. pic.twitter.com/k9cMqjpvM9 — MMA PROPAGANDE (@MMAPropagande) August 17, 2022

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі є одним із найбільш знакових спортсменів у цьому виді спорту. Всього за кар’єру Майк Тайсон провів 58 поєдинків, у яких здобув 50 перемог, з яких 44 – нокаутом.