Присвячую цей поєдинок Україні та ЗСУ – Усик після перемоги над Джошуа

Серпень, 21 в 3:15

Чемпіон світу у надважкій вазі та володар поясів WBO, IBO, IBF, WBA Super та The Ring Олександр Усик прокоментував перемогу над британцем Ентоні Джошуа у бою-реванші, що відбувся у Джидді.

— Я хочу подякувати всім тим, хто за мене молився. Я хочу подякувати Богові за його допомогу, яку він мені сьогодні дав. Він дав мені її багато сьогодні. Мій бог – Ісус Христос. Дякую Саудівській Аравії, – зазначив Усик.

Боксер додав, що присвячує цей бій Україні та всім, хто її зараз боронить від загарбників.

— Я присвячую цей поєдинок своїй державі Україні, ЗСУ, усім хто боронить мою країну, усій Україні. Це вже історія. Його будуть дивитися багато поколінь, особливо той раунд, де мене намагалися сильно бити. Але я вистояв і переломив бій на свою користь, – сказав боксер.

Щоб стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Усику не вистачає лише чемпіонського титулу WBC, яким володіє британець Тайсон Ф’юрі.

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На початку серпня Ф’юрі заявив, що йде з боксу. Але, на думку Усика, цього не трапиться. Українець заявив, що має намір далі битися лише з ним: Боксуватиму або з Тайсоном Ф’юрі, або ні з ким.

Бій-реванш між Усиком та Джошуа тривав усі 12 раундів та завершився перемогою українського боксера роздільним рішенням суддів – 115:113, 113:115, 116:112.