Серпень, 21 в 8:50

Український боксер Олександр Усик у бою-реванші за пояси за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі виборов перемогу у британця Ентоні Джошуа.

Уся Україна, затамував подих, слідкувала за цим поєдинком. І доля опинилася на нашому боці.

Олександр Усик за рішенням суддів переміг свого суперника, адже за 12 раундів боксери не відправили один одного в нокаут.

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Українців неабияк потішила перемога Усика, і в цьому вони побачили певний символізм – переміг Усік, то й обов’язково переможе Україна.

Факти ICTV зібрали реакцію українців на перемогу нашого боксера.

Одним із перших Усика привітав президент Володимир Зеленський. Він назвав перемогу важливою та потрібною для України.

Колишній голова уряду Володимир Гройсман заявив, що світ вчергове побачив нашу силу.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зауважив: що Україна так само переможе (у війні проти загарбника – Ред.), як Усик переміг свого суперника.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що українці у війни проти російського загарбника будуть вигризати свою перемогу, так само як і Усик у поєдинку з Джошуа.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов написав у Facebook, що Усик тепер каталізатор стогону та виття на болотах.

Мобільні оператори України також приєдналися до привітань нашого боксера:

Та й прості українці щиро радіють перемозі Олександра Усика:

Олександр Усик прокоментував перемогу над британцем Ентоні Джошуа у бою-реванші. Він наголосив, що присвячую цей поєдинок Україні, ЗСУ, усім хто боронить країну, усій Україні.