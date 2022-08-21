Важлива й потрібна перемога – Зеленський привітав Усика

Серпень, 21 в 6:33

Президент України Володимир Зеленський привітав боксера Олександра Усика з перемогою в бою-реванші за пояси за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі.

– Важка, але така важлива й потрібна перемога Олександра Усика! – написав глава держави.

За словами Володимира Зеленського, захист титулу чемпіона світу є символом того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це й неодмінно переможуть.

Нагадаємо, що 21 серпня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у поєдинку-реванші, що відбувся на арені King Abdullah Sport City в Джидді (Саудівська Аравія).

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Про найцікавіші моменти поєдинку можна прочитати в текстовій онлайн-трансляції бою-реваншу Усик-Джошуа, яку провели Факти ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Matchroom Boxing