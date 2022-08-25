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Факти / Спорт

Шахтар дізнався суперників у групі ЛЧ – результати жеребкування

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Жеребкування Ліги чемпіонів

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 відбулося у Стамбулі 25 серпня.

За його підсумками визначилися склади восьми квартетів на стадії групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу.

Україна на цій стадії буде представлена лише донецьким Шахтарем. Київське Динамо не змогло у плей-оф пройти португальську Бенфіку, поступившись за сумою двох матчів з рахунком 0:5.

Зараз дивляться

Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23:

  • Група A: Аякс, Ліверпуль, Наполі, Рейнджерс;
  • Група B: Порту, Атлетіко Мадрид, Баєр Леверкузен, Брюгге;
  • Група C: Баварія, Барселона, Інтер, Вікторія Пльзень;
  • Група D: Франкфурт Айнтрахт, Тоттенгем, Спортинг, Марсель;
  • Група E: Мілан, Челсі, Зальцбург, Динамо Загреб;
  • Група F: Реал Мадрид, РБ Лейпциг, Шахтар Донецьк, Селтік;
  • Група G: Манчестер Сіті, Севілья, Боруссія Дортмунд, Копенгаген;
  • Група H: ПСЖ, Ювентус, Бенфіка, Маккабі Хайфа.

Дві найкращі команди у кожному з квартетів вийдуть до стадії плей-оф турніру та стануть на крок ближчими до завоювання трофею ЛЧ. Команди, що посядуть треті місця, зійдуться у стикових матчах з командами, котрі займуть другі сходинки у своїх групах у Лізі Європи.

Фото: UEFA

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