Серпень, 25 в 19:59

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 відбулося у Стамбулі 25 серпня.

За його підсумками визначилися склади восьми квартетів на стадії групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу.

Україна на цій стадії буде представлена лише донецьким Шахтарем. Київське Динамо не змогло у плей-оф пройти португальську Бенфіку, поступившись за сумою двох матчів з рахунком 0:5.

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Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23:

Група A : Аякс, Ліверпуль, Наполі, Рейнджерс;

: Аякс, Ліверпуль, Наполі, Рейнджерс; Група B : Порту, Атлетіко Мадрид, Баєр Леверкузен, Брюгге;

: Порту, Атлетіко Мадрид, Баєр Леверкузен, Брюгге; Група C : Баварія, Барселона, Інтер, Вікторія Пльзень;

: Баварія, Барселона, Інтер, Вікторія Пльзень; Група D : Франкфурт Айнтрахт, Тоттенгем, Спортинг, Марсель;

: Франкфурт Айнтрахт, Тоттенгем, Спортинг, Марсель; Група E : Мілан, Челсі, Зальцбург, Динамо Загреб;

: Мілан, Челсі, Зальцбург, Динамо Загреб; Група F : Реал Мадрид, РБ Лейпциг, Шахтар Донецьк , Селтік;

: Реал Мадрид, РБ Лейпциг, , Селтік; Група G : Манчестер Сіті, Севілья, Боруссія Дортмунд, Копенгаген;

: Манчестер Сіті, Севілья, Боруссія Дортмунд, Копенгаген; Група H: ПСЖ, Ювентус, Бенфіка, Маккабі Хайфа.

Дві найкращі команди у кожному з квартетів вийдуть до стадії плей-оф турніру та стануть на крок ближчими до завоювання трофею ЛЧ. Команди, що посядуть треті місця, зійдуться у стикових матчах з командами, котрі займуть другі сходинки у своїх групах у Лізі Європи.

Фото: UEFA