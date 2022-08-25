Шахтар дізнався суперників у групі ЛЧ – результати жеребкування
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 відбулося у Стамбулі 25 серпня.
За його підсумками визначилися склади восьми квартетів на стадії групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу.
Україна на цій стадії буде представлена лише донецьким Шахтарем. Київське Динамо не змогло у плей-оф пройти португальську Бенфіку, поступившись за сумою двох матчів з рахунком 0:5.
Зараз дивляться
Результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23:
- Група A: Аякс, Ліверпуль, Наполі, Рейнджерс;
- Група B: Порту, Атлетіко Мадрид, Баєр Леверкузен, Брюгге;
- Група C: Баварія, Барселона, Інтер, Вікторія Пльзень;
- Група D: Франкфурт Айнтрахт, Тоттенгем, Спортинг, Марсель;
- Група E: Мілан, Челсі, Зальцбург, Динамо Загреб;
- Група F: Реал Мадрид, РБ Лейпциг, Шахтар Донецьк, Селтік;
- Група G: Манчестер Сіті, Севілья, Боруссія Дортмунд, Копенгаген;
- Група H: ПСЖ, Ювентус, Бенфіка, Маккабі Хайфа.
Дві найкращі команди у кожному з квартетів вийдуть до стадії плей-оф турніру та стануть на крок ближчими до завоювання трофею ЛЧ. Команди, що посядуть треті місця, зійдуться у стикових матчах з командами, котрі займуть другі сходинки у своїх групах у Лізі Європи.
Фото: UEFA