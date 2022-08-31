Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Президент Руху Григорій Козловський передав для ЗСУ 6 вантажівок

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Григорій Козловський

Президент футбольного клубу Рух Григорій Козловский продовжує допомагати українським військовим.

Цього разу він особисто передав двом львівським бригадам шість військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.

— Футбольний клуб Рух не стоїть осторонь проблем, які є в нашій країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок.

Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені. Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз перебувають на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний!

Григорій Козловський висловив подяку людям, які зараз виборюють нашу незалежність.

Зараз дивляться

—Це від нас така скромна подяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Це маленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемо зараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою.

Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різних клубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі і здорові, – заявив президент ФК Рух Григорій Козловський.

Григорій Козловський

Варто відзначити, що це вже не перша благодійна акція президента футбольного клубу Рух.

Президент Руху Григорій Козловський передав для ЗСУ 6 вантажівок / 5 фотографий

Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже були придбані 250 артилерійських планшетів, два мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.

Читайте
Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції нацканалам

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка