Серпень, 31 в 19:46

Президент футбольного клубу Рух Григорій Козловский продовжує допомагати українським військовим.

Цього разу він особисто передав двом львівським бригадам шість військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.

— Футбольний клуб Рух не стоїть осторонь проблем, які є в нашій країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок. Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені. Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз перебувають на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний!

Григорій Козловський висловив подяку людям, які зараз виборюють нашу незалежність.

Зараз дивляться

—Це від нас така скромна подяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Це маленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемо зараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою. Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різних клубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі і здорові, – заявив президент ФК Рух Григорій Козловський.

Варто відзначити, що це вже не перша благодійна акція президента футбольного клубу Рух.

Президент Руху Григорій Козловський передав для ЗСУ 6 вантажівок / 5 фотографий

Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже були придбані 250 артилерійських планшетів, два мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.