Українка Костюк відмовилася потиснути руку білорусці після матчу на US Open

Вересень, 02 в 12:42

Третя ракетка України Марта Костюк відмовилася потиснути руку спортсменці з Білорусі Вікторії Азаренко. Це сталося після матчу другого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

Поєдинок завершився перемогою експершої ракетки світу з Білорусі у двох сетах з рахунком 6:2, 6:3. За гру Костюк тричі подала на виліт проти одного ейсу у білоруски.

Покидаючи корт, спортсменки обмежилися дотиком ракеток замість традиційного рукостискання.

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Костюк пояснила, що у такий спосіб вона висловила невдоволення тим, що Азаренко відкрито не засудила повномасштабну війну, яку Росія розв’язала проти України, а Білорусь сприяє Москві у цьому.

Українська тенісистка зазначила, що не має неприязні до Вікторії особисто, але та має величезний вплив за межами тенісу, в Білорусі, і могла б зробити більше.

33-річна білоруска заявила після матчу, що здивувалася, коли українка простягнула їй ракетку замість руки, однак не вважає, що це “така вже важлива історія”.

Наразі Марта Костюк посідає 65-ту сходинку в рейтингу WTA. Після оновлення рейтингу Жіночої тенісної асоціації вона стане другою ракеткою України.

Костюк з початку російського вторгнення в Україну регулярно виступає із засудженням війни і намагається привернути увагу до руйнівних наслідків російської агресії для її країни.

У другому колі US Open одразу три українські тенісистки зачохлили ракетку в одиночному розряді. Окрім Костюк, турнір залишили Дарія Снігур, яка поступилася канадці Ребецці Маріно, а також Ангеліна Калініна, яка знялася перед матчем з Петрою Квітовою через хворобу.

Щодо Марти Костюк, то вона продовжує виступи у парному розряді. У другому колі українка у дуеті з китаянкою Чжан Шуай зійдуться проти пари Олександри Соснович (Білорусь) та Терези Міхалкової (Словаччина). Ця гра запланована на 3 вересня.