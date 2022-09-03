Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Серена Вільямс завершує кар’єру? Тенісистка програла у третьому колі US Open

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Серена Вільямс
Фото: Dreamstime

У третьому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) 40-річна американка Серена Вільямс програла австралійці Айлі Томлянович.

Поєдинок завершився перемогою на користь Томлянович з рахунком 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

Цей турнір може стати останнім у 27-річній професійній кар’єрі Вільямс, оскільки минулого місяця вона анонсувала свій поступовий вихід з великого спорту. На її рахунку 23 перемоги на турнірах Великого шолома в одиночному розряді.

Зараз дивляться

Спортсменка поки що не підтверджувала прямо, що матч на турнірі US Open буде останнім, хоча глядачі на трибунах сприйняли її поразку саме як емоційний фінал кар’єри Вільямс.

Коли спортсменка залишала корт, на стадіоні увімкнули пісню Тіни Тернер Simply The Best. В інтерв’ю після турніру вона дякувала сім’ї, команді, глядачам і своїм шанувальникам у всьому світі за підтримку протягом багатьох років.

Читайте
Українка Костюк відмовилася потиснути руку білорусці після матчу на US Open

Джерело: ВВС
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка