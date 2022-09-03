Серена Вільямс завершує кар’єру? Тенісистка програла у третьому колі US Open

Вересень, 03 в 9:36

У третьому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) 40-річна американка Серена Вільямс програла австралійці Айлі Томлянович.

Поєдинок завершився перемогою на користь Томлянович з рахунком 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

Цей турнір може стати останнім у 27-річній професійній кар’єрі Вільямс, оскільки минулого місяця вона анонсувала свій поступовий вихід з великого спорту. На її рахунку 23 перемоги на турнірах Великого шолома в одиночному розряді.

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Спортсменка поки що не підтверджувала прямо, що матч на турнірі US Open буде останнім, хоча глядачі на трибунах сприйняли її поразку саме як емоційний фінал кар’єри Вільямс.

Коли спортсменка залишала корт, на стадіоні увімкнули пісню Тіни Тернер Simply The Best. В інтерв’ю після турніру вона дякувала сім’ї, команді, глядачам і своїм шанувальникам у всьому світі за підтримку протягом багатьох років.