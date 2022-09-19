В української команди завдання одне: коментатор майбутніх матчів збірної України у Лізі націй

Вересень, 19 в 15:47

Матчі збірної України з футболу у Лізі націй у вересні проти команди Шотландії (дві зустрічі) та Вірменії покаже телеканал ICTV.

Задля показу футбольної гри телеканал перерве телемарафон Єдині новини.

Коментувати три зустрічі синьо-жовтих буде коментатор Андрій Столярчук.

Зараз дивляться

У коментарі Фактам ICTV він поділився очікуваннями від гри підопічних Олександра Петракова.

— Очікуємо хорошого футболу, який буде підкріплений хорошим результатом. В української команди в принципі завдання одне – вийти до елітного дивізіону. Це завдання, як продемонстрували попередні попередні матчі Ліги націй та кваліфікаційні поєдинки до ЧС-2022, що цілком до снаги це завдання виконати.

Столярчук зазначив, що потрібно налаштовуватися на серйозну боротьбу із Шотландією та тримати кулаки за нашу команду.

— На нас чекають два матчі (з шотландцями, – Ред.) і тут потрібно взяти своє. Я сподіваюся, що нам вдастся продемонструвати той футбол, на який ми готові. Якщо ми це зробимо, то виконаємо завдання.

Перша гра проти команди Шотландії у Лізі націй відбудеться 21 вересня у Глазго. Зустріч розпочнеться о 21.45 за київським часом. З командою Вірменії синьо-жовті зіграють 24 вересня, а друга гра із шотландцями запланована на 27 вересня.

Наразі турнірну таблицю квартету 1 у Лізі В очолює Україна, яка має в активі 7 очок після трьох ігор. Другою йде Шотландія, у якої 6 очок (3 матчі), Ірландія – 4 (4 матчі) та Вірменія – 3 (4 матчі).