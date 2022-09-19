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Факти / Спорт

Зеленський обговорив з президентом УЄФА звільнення з полону українських спортсменів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський Чеферін
Фото: Depositphotos, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом УЄФА Александером Чеферіном.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Twitter.

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— Провів телефонну розмову із президентом УЄФА Александером Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також сприяння у перезапуску УПЛ, – написав президент.

Зеленський додав, що Україна розраховує від УЄФА на допомогу у визволенні з полону українських спортсменів.

На початку липня Зеленський повідомив, що у російському полоні перебувають 13 українських спортсменів.

Наприкінці серпня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що у російському полоні перебувають 23 атлети.

На початку травня УЄФА заборонив виступати російським футбольним клубам у єврокубках сезону-2022/23, а збірну Росії усунули з розіграшу Ліги націй. Також була відхилена заявка Росії на проведення чемпіонату Європи у 2028 та 2032.

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