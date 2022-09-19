Зеленський обговорив з президентом УЄФА звільнення з полону українських спортсменів
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом УЄФА Александером Чеферіном.
Провів телефонну розмову з президентом @UEFA #Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску @upl_official. Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2022
Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Twitter.
— Провів телефонну розмову із президентом УЄФА Александером Чеферіном. Подякував за солідарність з Україною та принципову позицію, а також сприяння у перезапуску УПЛ, – написав президент.
Зеленський додав, що Україна розраховує від УЄФА на допомогу у визволенні з полону українських спортсменів.
На початку липня Зеленський повідомив, що у російському полоні перебувають 13 українських спортсменів.
Наприкінці серпня міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що у російському полоні перебувають 23 атлети.
На початку травня УЄФА заборонив виступати російським футбольним клубам у єврокубках сезону-2022/23, а збірну Росії усунули з розіграшу Ліги націй. Також була відхилена заявка Росії на проведення чемпіонату Європи у 2028 та 2032.