Вересень, 20 в 19:44

Збірна України зустрінеться з командою Шотландії у межах матчу другого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 у дивізіоні В. Гра відбудеться 21 вересня у шотландському Глазго на стадіоні Гемпден Парк.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Де дивитися матч Шотландія — Україна?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі ICTV в межах інформаційного телемарафону Єдині новини.

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Також гра буде доступна на інший каналах, що транслюють Єдині новини, а саме: Інтер, 1+1 та Суспільне.

Футбольна зустріч транслюватиметься в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2. Водночас, абоненти, які користуються супутниковим телебаченням, не зможуть подивитися матч на цих каналах.

Водночас, гра також буде доступна для перегляду на YouTube–каналі Української асоціації футболу. Як і з переглядом футболу на каналах, ця опція можливе лише на території України.

Це буде четверта зустріч команд в офіційних матчах. Востаннє збірні грали між собою у червні у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу 2022 року. Тоді синьо-жовті святкували перемогу з рахунком 3:1.

Ще два матчі у межах кваліфікації на Євро-2008 завершилися перемогою та поразкою України. На НСК Олімпійський наша команда тріумфувала 2:0, а у Глазго поступилася – 1:3.

Наразі турнірну таблицю квартету 1 у Лізі В очолює Україна, яка має в активі 7 очок після трьох ігор. Другою йде Шотландія, у якої 6 очок (3 матчі), Ірландія – 4 (4 матчі) та Вірменія – 3 (4 матчі).