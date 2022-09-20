Якщо бій з Ф’юрі зірветься: Усик назвав боксера, з яким готовий вийти на ринг

Вересень, 20 в 17:05

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі та володар поясів за версіями WBO, IBF, IBO, WBA Super та журналу The Ring Олександр Усик упевнений, що стане абсолютним чемпіоном світу.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю BBC.

— Я стану абсолютним чемпіоном світу, – сказав Усик, відповідаючи на запитання журналіста, чи хотів би він стати абсолютним чемпіоном світу.

Усик зізнався, що наразі тривають переговори щодо його поєдинку з британським боксером Тайсоном Ф’юрі, який володіє поясом WBA.

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— У цьому році він (бій з Ф’юрі. – Ред.) точно не відбудеться, бо, як я вже казав, у мене немає нових травм, але є старі, які далися взнаки. Їх потрібно вилікувати. Відновлення буде десь півтора-два місяці.

Він додав, що оскільки провів п’ять місяців у жорсткому тренувальному режимі, його тіло виснажилося і потребує відновлення.

Усик також прокоментував свою заяву після бою з Джошуа, коли сказав, що боксуватиме або з Тайсоном Ф’юрі, або ні з ким.

За словами боксера, якщо не вдастся домовитися з Ф’юрі, то він допускає бій з Деонтеєм Вайлдером.

— Більше я варіантів не бачу. Я чому так сказав? Вся та робота, яку я виконую у тренувальному таборі – вона нелегка як психологічно, так і фізично. Я не бачу сім’ю пів року, і це складно. Робити всю цю важку працю просто, щоб вийти та побоксувати – зовсім не хочеться.

Він додав, що зараз хоче відбоксувати кілька “крутих” поєдинків.

У ніч проти 21 серпня 2022 року у Джидді Усик переміг Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів. Це був другий бій боксерів, але в ньому українець захищав свої титули. Також Усик поповнив свою колекцію вакантним поясом журналу The Ring.

Скріншот: BBC