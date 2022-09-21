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Факти / Спорт

Шотландія – Україна: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
збірна України з футболу
Фото: УАФ

Збірна України у середу, 21 вересня, проведе матч другого раунду Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Шотландії. Зустріч відбудеться на стадіоні Гемпден Парк у шотландському Глазго.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Прогноз на матч Шотландія – Україна

На думку букмекерів, обидві команди мають рівні шанси на перемогу.

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На перемогу збірної Шотландії приймають ставки з коефіцієнтом 2.75, так само оцінюють й успіх синьо-жовтих. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.15.

Матч довірили судити італійській бригаді арбітрів на чолі з рефері Мауріціо Маріані. Йому асистуватимуть співвітчизники: Даніеле Біндоні та Альберто Теджоні. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Мікаель Фаббрі.

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У шотландській збірній не зіграють капітан команди Енді Робертсон, а також захисники Джон Суттар та Дейві Купер через ушкодження. Українській команді не допоможуть через травми: голкіпер Георгій Бущан, захисник Едуард Соболь та півзахисники Олександр Зінченко та Микола Шапаренко. Через незначні ушкодження у Глазго не зіграють також Віталій Миколенко та Віктор Коваленко.

Наразі турнірну таблицю квартету 1 у Лізі В очолює Україна, яка має в активі 7 очок після трьох ігор. Другою йде Шотландія, у якої 6 очок (3 матчі), Ірландія – 4 (4 матчі) та Вірменія – 3 (4 матчі).

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