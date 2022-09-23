Де дивитися матч Вірменія — Україна у Лізі націй УЄФА
Національна збірна України з футболу у п’ятому турі Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 зіграє в гостях проти команди Вірменії.
Матч Вірменія – Україна відбудеться 24 вересня в Єревані. Поєдинок прийме Республіканський стадіон імені Вазгена Саркісяна. Старт зустрічі призначений на 16:00 за київським часом.
Де дивитися матч Вірменія — Україна
Українські вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі ICTV в межах інформаційного телемарафону Єдині новини.
Також поєдинок наживо транслюватимуть телеканали Суспільне, 1+1, Інтер, а також на YouTube-каналі УАФ. Коментуватиме зустріч Андрій Столярчук.
Крім того, вересневі матчі Збірної України показуватиме в мережі Українська асоціація футболу. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі організації.
Турнірна таблиця групи 1 Ліги В після чотирьох турів:
- Шотландія – 9 очок;
- Україна – 7 очок;
- Ірландія – 4 очок;
- Вірменія – 3 очок.
За регламентом Ліги націй переможець групи отримає путівку до Ліги А, а остання команда квартету у наступному циклі виступатиме в Лізі С.
Фото: Євген Кравс, УАФ