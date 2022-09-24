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Факти / Спорт

Де дивитись другий поєдинок Україна — Шотландії у Лізі націй УЄФА

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Збірна України з футболу
Фото: Getty Images

Збірна України у вівторок, 27 вересня, проведе шостого туру Ліги націй-2022/23 проти збірної Шотландії.

Зустріч відбудеться на стадіоні у польському Кракові на стадіоні ім. Юзефа Пілсудського.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

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Прогноз на матч Україна – Шотландія

На думку букмекерів, дві команди мають приблизно однакові шанси на перемогу.

На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.41, коли успіху Шотландії дають 2.85. Нічия за результатом матчу в основний час — 3.5.

Наразі у двох команд за результатами попередніх зустрічей по дві перемоги та жодної нічиї.

Де дивитись поєдинок

Матч наживо транслюватиме телеканал Суспільне. Крім того, вересневі матчі Збірної України показуватиме в мережі Українська асоціація футболу. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі організації.

Нагадаємо, 21 вересня ці команди зіграли перенесений матч першого туру в Глазго і шотландцям вдалося розгромити команду Олександра Петракова з рахунком 3:0.

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