Вересень, 24 в 12:36

Національна збірна України з футболу у п’ятому турі Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 зіграє в гостях проти команди Вірменії.

Матч Вірменія – Україна відбудеться 24 вересня в Єревані. Поєдинок прийме Республіканський стадіон імені Вазгена Саркісяна. Старт зустрічі призначений на 16:00 за київським часом.

Де дивитися матч Вірменія — Україна

Українські вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі ICTV в межах інформаційного телемарафону Єдині новини.

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Також поєдинок наживо транслюватимуть телеканали Суспільне, 1+1, Інтер, а також на YouTube-каналі УАФ. Коментуватиме зустріч Андрій Столярчук.

Крім того, вересневі матчі Збірної України показуватиме в мережі Українська асоціація футболу. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі організації.

Турнірна таблиця групи 1 Ліги В після чотирьох турів:

Шотландія – 9 очок;

Україна – 7 очок;

Ірландія – 4 очок;

Вірменія – 3 очок.

За регламентом Ліги націй переможець групи отримає путівку до Ліги А, а остання команда квартету у наступному циклі виступатиме в Лізі С.

Фото: Євген Кравс, УАФ