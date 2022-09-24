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Факти / Спорт

Де дивитися матч Вірменія — Україна у Лізі націй УЄФА

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Збірна України з футболу

Національна збірна України з футболу у п’ятому турі Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 зіграє в гостях проти команди Вірменії.

Матч Вірменія – Україна відбудеться 24 вересня в Єревані. Поєдинок прийме Республіканський стадіон імені Вазгена Саркісяна. Старт зустрічі призначений на 16:00 за київським часом. 

Де дивитися матч Вірменія — Україна

Українські вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі ICTV в межах інформаційного телемарафону Єдині новини.

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Також поєдинок наживо транслюватимуть телеканали Суспільне, 1+1, Інтер, а також на YouTube-каналі УАФ. Коментуватиме зустріч Андрій Столярчук.

Крім того, вересневі матчі Збірної України показуватиме в мережі Українська асоціація футболу. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі організації.

Турнірна таблиця групи 1 Ліги В після чотирьох турів:

  • Шотландія – 9 очок;
  • Україна – 7 очок;
  • Ірландія – 4 очок;
  • Вірменія – 3 очок.

За регламентом Ліги націй переможець групи отримає путівку до Ліги А, а остання команда квартету у наступному циклі виступатиме в Лізі С.

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Фото: Євген Кравс, УАФ

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