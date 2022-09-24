Вересень, 24 в 17:59

Збірна Вірменії з футболу з рахунком 0:5 програла збірній Україні. Це був п’ятий тур Ліги націй УЄФА.

Команди грали у Єревані на стадіоні імені Вазгена Саркісяна.

Крім України та Вірменії, до групи B Ліги націй входять збірні Ірландії та Шотландія. Кілька днів тому українська збірна під керівництвом Олександра Петракова програла Шотландії.

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У матчі між вірменською та українською командами арбітром виступив португалець Жоау Педру Піньєйру.

На 21 хвилині Тимчик майже влетів у порожні ворота із м’ячем, після того, як Зубков зробив простріл з лівого флангу штрафного.

Вже у другому таймі, на 57 хвилині, Зубкову вдалось з центру штрафного майданчика забити м’яч у ворота опонентів.

На 69 хвилині українець Довбик, завдяки зладженим діям Ярмоленко і Зубкова, допоміг м’ячу опинитись у сітці збірної Вірменії.

Ігнатенко зміг на 81-й хвилині, завдяки пасу Довбика, пробити в дальній кут воріт опонента.

І знову Довбик на 84 хвилині пробив у ворота вірменської Збірної, завдяки чому різниця в рахунку стала в п’ять голів.

Перемога українців стала найрозгромнішою за останні три роки, що дозволяє нашій збірній зберегти шанси на перше місце в групі.

Примітно, що Україна за всю історію ще ніколи не програвала збірній Вірменії.

Голи:

Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81

Збірна Вірменії: Юрченко – Маргарян (Монрой, 75), Чалишир, Мкоян (Восканян, 76), Амбарцумян, Дашян – Байрамян, Григорян, Бічахчян (Арутюнян, 46) – Селараян (Серобян, 82), Барсегян (Шагоян, 63).

Збірна України: Лунін — Забарний, Кривцов, Качараба — Тимчик, Сидорчук (Піхальонок, 46), Ігнатенко, Миколенко — Зубков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбик, 67), Циганков (Ярмоленко, 66).

Фото: Zorya Londonsk

Джерело: XSPORT