Україна розгромила збірну Вірменії у Лізі націй УЄФА
Збірна Вірменії з футболу з рахунком 0:5 програла збірній Україні. Це був п’ятий тур Ліги націй УЄФА.
Команди грали у Єревані на стадіоні імені Вазгена Саркісяна.
Крім України та Вірменії, до групи B Ліги націй входять збірні Ірландії та Шотландія. Кілька днів тому українська збірна під керівництвом Олександра Петракова програла Шотландії.
У матчі між вірменською та українською командами арбітром виступив португалець Жоау Педру Піньєйру.
На 21 хвилині Тимчик майже влетів у порожні ворота із м’ячем, після того, як Зубков зробив простріл з лівого флангу штрафного.
Вже у другому таймі, на 57 хвилині, Зубкову вдалось з центру штрафного майданчика забити м’яч у ворота опонентів.
На 69 хвилині українець Довбик, завдяки зладженим діям Ярмоленко і Зубкова, допоміг м’ячу опинитись у сітці збірної Вірменії.
Ігнатенко зміг на 81-й хвилині, завдяки пасу Довбика, пробити в дальній кут воріт опонента.
І знову Довбик на 84 хвилині пробив у ворота вірменської Збірної, завдяки чому різниця в рахунку стала в п’ять голів.
Перемога українців стала найрозгромнішою за останні три роки, що дозволяє нашій збірній зберегти шанси на перше місце в групі.
Примітно, що Україна за всю історію ще ніколи не програвала збірній Вірменії.
Голи:
Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81
Збірна Вірменії: Юрченко – Маргарян (Монрой, 75), Чалишир, Мкоян (Восканян, 76), Амбарцумян, Дашян – Байрамян, Григорян, Бічахчян (Арутюнян, 46) – Селараян (Серобян, 82), Барсегян (Шагоян, 63).
Збірна України: Лунін — Забарний, Кривцов, Качараба — Тимчик, Сидорчук (Піхальонок, 46), Ігнатенко, Миколенко — Зубков (Мудрик, 72), Яремчук (Довбик, 67), Циганков (Ярмоленко, 66).
Фото: Zorya Londonsk
Джерело: XSPORT