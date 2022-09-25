Україна — Шотландія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Вересень, 25 в 20:07

Збірна України у вівторок, 27 вересня, проведе матч шостого раунду Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Шотландії. Зустріч відбудеться на стадіоні імені Юзефа Пілсудського у польському Кракові.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Прогноз на матч Україна – Шотландія

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.55. Успіх тартанової армії оцінюють в 2.90. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.35.

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Матч довірили судити грецькій бригаді арбітрів на чолі з рефері Анастасіосом Сідіропулосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Поліхроніс Костарас та Лазарос Димитріадіс. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Арістотеліс Діамантопулос.

Відповідальним за систему VAR буде Агелос Євангелу. Йому асистуватиме Іоанніс Пападопулос.

Наразі у турнірній таблиці групи 1 Шотландія посідає перше місце, маючи у своєму активі 12 очок у п’яти матчах. Другою йде Україна (10 очки у 5 матчах), третя Ірландія (4 очки у 5 матчах) і остання – Вірменія (3 очки у 5 матчах).