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Факти / Спорт

Де дивитись другий поєдинок Україна — Шотландія у Лізі націй УЄФА

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Збірна України з футболу
Фото: Getty Images

Збірна України у вівторок, 27 вересня, проведе шостого туру Ліги націй-2022/23 проти збірної Шотландії.

Зустріч відбудеться на стадіоні у польському Кракові на стадіоні ім. Юзефа Пілсудського.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

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Де дивитися матч Україна — Шотландія?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі ICTV в межах інформаційного телемарафону Єдині новини.

Також гра буде доступна на інших каналах, що транслюють Єдині новини, а саме: Інтер, 1+1 та Суспільне.

Канали доступні в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Крім того, вересневі матчі Збірної України показуватиме в мережі Українська асоціація футболу. Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі організації.

Як і з переглядом футболу на каналах, ця опція можлива лише на території України.

Нагадаємо, 21 вересня ці команди зіграли перенесений матч першого туру в Глазго і шотландцям вдалося розгромити команду Олександра Петракова з рахунком 3:0.

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