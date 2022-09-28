Збірна України не змогла вийти до еліти Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією

Вересень, 28 в 0:07

Збірна України з футболу розійшлася нічиєю з командою Шотландії у межах заключного туру Ліги націй УЄФА у Дивізіоні В. Гра відбулася у Кракові на стадіоні Юзефа Пілсудського та закінчилася з рахунком 0:0.

На початку першого тайму змарнував нагоду відзначитися Андрій Ярмоленко.

Пізніше шотландці претендували на пенальті через нібито гру рукою у штрафному Тарасом Степаненком. Але після перегляду VAR арбітр зустрічі Тасос Сідіропулос скасував призначення 11-метрового удару у ворота синьо-жовтих.

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Після перерви Михайло Мудрик обіграв захисника суперників та сильно пробив у правий кут воріт, але цей удар парирував голкіпер Крейг Гордон.

Згодом мав шанс відкрити рахунок у грі Тарас Степаненко, але на добиванні спрямував м’яча праворуч від воріт.

Таким чином збірна України набрала лише 11 очок та посіла друге місце у квартеті 1 Ліги В. Шотландія, набравши 13 очок, вийшла до Дивізіону А Ліги націй.

Команда Ірландії, обігравши Вірменію з рахунком 3:2, набрала 7 очок та продовжить виступи у Дивізіоні В. А ось Вірменія з трьома очками за регламентом понизиться у Дивізіон С.