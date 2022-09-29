Мессі не хоче продовжувати контракт з ПСЖ, у Барселоні натякають на повернення гравця

Вересень, 29 в 13:41

Віцепрезидент каталонської Барселони Едуард Ромеу заявив, що повернення легенди клубу аргентинця Ліонеля Мессі до лав блаугранас стане фінансово можливим наступного літа.

Контракт 35-річного Мессі з Парі Сен-Жермен добігає завершення в кінці поточного сезону, і він потенційно може повернутися в Барсу вільним агентом.

— Це було б можливим у фінансовому плані, тому, якщо він повернеться, то як вільний агент. Але це рішення має ухвалити тренерський штаб і гравець. Не мені вирішувати, але це (повернення Мессі, – Ред.) ймовірне, – відповів Ромеу Catalunya Radio на запитання, чи може клуб дозволити собі повернути Мессі.

Після слів Ромеу журналіст-інсайдер Мікаель Бласкес повідомив, що Мессі не збирається продовжувати угоду з парижанами.

Зараз дивляться

— Лео Мессі чітко заявив, що не збирається продовжувати контракт з ПСЖ. Аргентинський футболіст не продовжить виступи в Парижі наступного сезону.

Leo Messi tiene claro que no va a renovar su contrato con el PSG. El futbolista argentino no seguirá jugando en París la próxima temporada, vía @beteve. #FCBarcelona pic.twitter.com/39wEwZH1Px — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) September 27, 2022

Аргентинський форвард перебрався з Барселони до Парижа у 2021 році, оскільки каталонці з фінансових причин не могли дозволити собі продовжити угоду з гравцем.

Президент Барси Жуан Лапорта заінтригував поверненням Мессі ще влітку, коли сказав у коментарі ESPN, що розділ форварда в клубі ще не закінчився.

Лапорта сказав, що вважає своїм обов’язком забезпечити для Мессі гідний фінал на Камп Ноу, ніж той, який він пережив, коли був змушений попрощатися з клубом зі слізьми у 2021 році.