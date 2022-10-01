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Факти / Спорт

У Чилі обвалилася конструкція стадіону, коли на ній божеволіли фанати – кадри попали на відео

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
У Чилі обвалився стадіон

У чилійській столиці Сантьяго обвалилася конструкція стадіону Монументаль Давід Арельяно. Це сталося під час відкритого тренування, яке проводив клуб Коло-Коло.

Частина футбольних фанатів вирішила спостерігати за подіями на полі з металевої конструкції над трибунами, яка призначена для розміщення реклами.

Але конструкція не витримала та обрушилася разом із вболівальниками.

Зараз дивляться

— Ми шкодуємо про події, які відбулися сьогодні… коли група людей не дотримувалася мінімальних стандартів поведінки, забралась на рекламну конструкцію, що призвело до того, що частина її обвалилася, – йдеться в заяві клубу.

У Коло-Коло додали, що деякі з учасників інциденту отримали поранення та були доставлені до найближчого медичного центру. Клуб не уточнив, скільки людей постраждали.

У клубі також заявили, що повністю приберуть зі стадіону пошкоджену конструкцію, щоб уникнути подібної аварії в майбутньому.

Відкриті тренування у клубу Коло-Коло є своєрідною традицією перед важливими матчами. На 2 жовтня у Коло-Коло заплановано дербі у чемпіонаті Чилі з іншим столичним клубом Універсідад Католіка.

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Скріншот: TRT HABER

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