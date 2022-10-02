Хочете удобрювати землю та вмерти за старого чорта? Футболістка з РФ про мобілізацію Путіна

Жовтень, 02 в 19:38

Футболістка збірної Росії та іспанського клубу Еспаньйол Надія Карпова закликала росіян не ходити до військоматів, якщо вони “не хочуть удобрювати землю”.

Таку заяву 27-річна Карпова зробила на своїй сторінці Instagram, виклавши відповідний Stories.

Вона прикріпила скрін з виступу російського диктатора Володимира Путіна та написала: Ви досі без кринжа (сорому, – Ред.) дивитеся цю дичину?

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Футболістка наголосила, що режим відправляє громадян Росії на злочин.

— Хлопці, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати. Це не просто “призвуть – піду”. Вас відправлять на злочин. В Україні такі ж люди, як і ми, і ви поїдете їх вбивати? Немає у нас проблем жодних, окрім цього чорта старого, — йдеться у її повідомленні в Instagram.

Карпова й раніше висловлювалася проти війни.

— Я не можу просто дивитися на ці звірства та мовчати. Я не знаю, що було б, якби я була в Росії, а не в Іспанії, але тут я відчуваю необхідність висловитися, — сказала спортсменка.

Надія Карпова – 27-річна російська футболістка, яка грає на позиції форварда. З 2017 року виступає у жіночому чемпіонаті Іспанії з футболу. Захищала кольори Валенсії, Севільї, наразі грає за Еспаньйол. У червні 2022 року зробила камінг-аут.

В соціальних мережах активно відстоює свої погляди. Раніше вона заявляла також таке: Путін забрав наше майбутнє, але зробив це за нашої мовчазної згоди.

Фото: Instagram/karpichito