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Факти / Спорт

Хочете удобрювати землю та вмерти за старого чорта? Футболістка з РФ про мобілізацію Путіна

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Надя Карпова

Футболістка збірної Росії та іспанського клубу Еспаньйол Надія Карпова закликала росіян не ходити до військоматів, якщо вони “не хочуть удобрювати землю”.

Таку заяву 27-річна Карпова зробила на своїй сторінці Instagram, виклавши відповідний Stories.

Вона прикріпила скрін з виступу російського диктатора Володимира Путіна та написала: Ви досі без кринжа (сорому, – Ред.) дивитеся цю дичину?

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Футболістка наголосила, що режим відправляє громадян Росії на злочин.

— Хлопці, якщо не хочете удобрювати землю, не ходіть у військкомати. Це не просто “призвуть – піду”. Вас відправлять на злочин. В Україні такі ж люди, як і ми, і ви поїдете їх вбивати?

Немає у нас проблем жодних, окрім цього чорта старого, — йдеться у її повідомленні в Instagram.

Фото: Instagram/karpichito

Карпова й раніше висловлювалася проти війни.

— Я не можу просто дивитися на ці звірства та мовчати. Я не знаю, що було б, якби я була в Росії, а не в Іспанії, але тут я відчуваю необхідність висловитися, — сказала спортсменка.

Надія Карпова – 27-річна російська футболістка, яка грає на позиції форварда. З 2017 року виступає у жіночому чемпіонаті Іспанії з футболу. Захищала кольори Валенсії, Севільї, наразі грає за Еспаньйол. У червні 2022 року зробила камінг-аут.

В соціальних мережах активно відстоює свої погляди. Раніше вона заявляла також таке: Путін забрав наше майбутнє, але зробив це за нашої мовчазної згоди.

Фото: Instagram/karpichito

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