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Факти / Спорт

В Індонезії внаслідок масової бійки після футбольного матчу загинули 129 людей

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
В Індонезії внаслідок масової бійки після футбольного матчу загинули 129 людей

В Індонезії через сутички між вболівальниками на футбольному матчі загинули щонайменше 129 людей, ще 180 – дістали поранення.

Це сталося на стадіоні Канжурухан у Східній Яві під час гри між командами Арема та Персебая Сурабая. Конфлікт між вболівальниками спалахнув після перемоги Персебая Сурабая з рахунком 3:2.

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За інформацією місцевих жителів, тисячі вболівальників команди Арема вийшли на поле після того, як їхня команда програла.

Тиснява почалася, коли поліція пустила в натовп сльозогінний газ. Багато постраждалих померли саме через хаосу, який відбувався на полі, затоптування і задухи.

Міністр-координатор з політичних, правових питань і питань безпеки Індонезії повідомив, що стадіон був переповнений. На гру продали 42 тис. квитків, хоча він розрахований тільки на 38 тис. вболівальників.

Матчі індонезійської Ліги 1 призупинено на тиждень, футбольна асоціація почала розслідування.

Фото: Скріншот з відео

Джерело: Sky News
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