Жовтень, 02 в 9:11

В Індонезії через сутички між вболівальниками на футбольному матчі загинули щонайменше 129 людей, ще 180 – дістали поранення.

Це сталося на стадіоні Канжурухан у Східній Яві під час гри між командами Арема та Персебая Сурабая. Конфлікт між вболівальниками спалахнув після перемоги Персебая Сурабая з рахунком 3:2.

???????? TRAGEDIA EN INDONESIA ???????? pic.twitter.com/RzfndySMrz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 2, 2022

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За інформацією місцевих жителів, тисячі вболівальників команди Арема вийшли на поле після того, як їхня команда програла.

Тиснява почалася, коли поліція пустила в натовп сльозогінний газ. Багато постраждалих померли саме через хаосу, який відбувався на полі, затоптування і задухи.

Sya salah satu penikmat sepakbola dinegeri ini & hari ini menjadi pengalaman buruk saya melihat langsung tragedi di Kanjuruhan, yg saya sesalkan pihak aparat keamanan knp kalian sampai menembakkan gas air mata? Apapun alasannya itu tidak bisa DIBENARKAN !!! @PSSI #SaveKemanusiaan pic.twitter.com/PMJuImfUsp — Akib (@AbdRakibFaisal) October 1, 2022

Міністр-координатор з політичних, правових питань і питань безпеки Індонезії повідомив, що стадіон був переповнений. На гру продали 42 тис. квитків, хоча він розрахований тільки на 38 тис. вболівальників.

Матчі індонезійської Ліги 1 призупинено на тиждень, футбольна асоціація почала розслідування.

Фото: Скріншот з відео