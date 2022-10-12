Жовтень, 12 в 2:30

Донецький клуб Шахтар у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 нічиєю завершив матч мадридським Реалом.

Гра проходила на стадіоні Легія у польській столиці Варшаві.

Матч розпочався у спокійному ритмі і тривав таким чином протягом усього першого тайму, за виключенням декількох небезпечних моментів.

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До серйозної гри обидві команди перейшли після перерви, коли на 46-й хвилині Зубков зміг вирватись з-під тиску Менді та головою пробив в кут воріт мадридців, де стояв українець Лунін – 1:0.

Після цього гравці Реала підсилили тиск та двома ударами від Чуамені та Бензема намагались штурмувати ворота Шахтаря протягом трьох хвилин. Після подвійної заміни на 57-й хвилині на поле вийшли Модрич та Вінісіус.

Реал намагався відігратись, проте захист доннечан діяв без помилок, де усі флангові атаки блокували Конопля та Михайліченко, а Бондар з Матвієнко узяли на себе м’ячі в районі штрафного, тож удари противника українців йшли повз.

Свої найкращі шанси іспанці створили вже наприкінці гри: Вінісіус з лінії воріт головою відправив м’яч над поперечиною, а Рюдігер також ударом головою мало не влучив у лівий кут.

Драматична розв’язка настала на останній доданій хвилині, коли через пас Крооса до штрафного Рюдігер проштовхнув м’яч головою у ворота Трубіного, який залетів в сітку після удару об штангу.

Як наслідок, Шахтар – Реал – 1:1.

Голи:

Зубков, 46 – Рюдігер, 90+5

Шахтар: 81. Трубін, 5. Бондар В., 26. Конопля, 22. Матвієнко Н., 6. Степаненко, 8. Судаков (до 81′), 10. Мудрик (до 85′), 15. Михайличенко Б., 21. Бондаренко А., 2. Траоре Л.Ш. (до 77′), 11. Зубков (до 82′)

Реал: 13. Лунін, 6. Начо, 22. Рюдігер, 23. Менді Фе. (до 68′), 8. Кроос, 17. Васкес Лу., 18. Тчуамені (до 57′), 7. Азар Е. (до 57′), 15. Вальверде Ф.( до 68′), 9. Бензема, 21. Родріго (до 68′).

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK