Нація футболу: 27 жовтня у прокат вийде фільм про збірну України

Жовтень, 13 в 17:28

Стрічка Нація футболу про становлення національної збірної України вийде на великі екрани 27 жовтня.

Андрій Шевченко, Олег Блохін, Йожеф Сабо, Олександр Зінченко, Руслан Ротань, Олександр Шовковський, Андрій Пятов, Артем Мілевський та інші легенди футболу розкажуть про яскраву сторінку синьо-жовтих за останні 30 років.

Режисером стрічки виступив Володимир Мула, творець документальної картини ЮКІ про українців в НХЛ.

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Окрім безпосередньо розповідей легендарний футболістів, у стрічці представлені кадри ексклюзивних матеріалів, відзнятих за лаштунками матчів, а також архівних плівок і записи.

За словами режисера картини, унікальність проєкту робить цей фільм наймасштабнішим портретом становлення українського футболу.

— Після перегляду навіть найзапекліші вболівальники відкриють для себе невідомі факти національної збірної: від початку становлення – до найвеличніших звитяг! Нам є чим пишатися! І Нація футболу це красиво і динамічно покаже, – каже Мула.

Він розповів, що робота над фільмом тривала понад рік. Окрім інтерв’ю з футбольними зірками та найбільш драматичними ігровими моментами, велика увага приділялась персональним архівам журналістів та репортерів, що супроводжували збірну у різні періоди виступів збірної.

Фільм створений Teleprostir Studio за підтримки Держагентства України з питань кіно й Міністерства культури та інформаційної політики України.

В українських кінотеатрах прем’єра картини Нація футболу очікується 27 жовтня.