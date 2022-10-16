Пташка заспівала гімн, а Діанов завдав першого удару – захисники Маріуполя відкрили матч УПЛ

Жовтень, 16 в 20:02

Звільнена з російського полону захисниця Азовсталі та парамедик Катерина Поліщук на псевдо Пташка виконала гімн України перед початком матчу Шахтарем та Динамо у межах сьомого туру УПЛ.

21-річна Пташка виконала гімн на Арені Львів, де відбулася гра, без музичного супроводу.

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Також на матчі був присутній ще один звільнений з полону українських захисник Азовсталі Михайло Діанов.

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов завдав першого символічного удару в матчі «Шахтар» – «Динамо».#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/AH6vV7bMPF — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022

Поки гірники та динамівці готувалися до стартового свистка на полі з’явився 34-річний морпіх Діанов. Він завдав символічного удару по м’ячу. Героя Маріуполя тепло зустріли футболісти та присутні на стадіоні глядачі.

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Сама зустріч видалася видовищною та завершилася перемогою Шахтаря над Динамо з рахунком 3:1.

21 вересня Україна звільнила з російського полону 215 українських військових, серед яких 124 офіцери. Серед звільнених – бійці полку Азов, Нацгвардії, СБУ та морські піхотинці.

Фото: ФК Шахтар