Ломаченко — Ортіс: букмекери назвали фаворита бою

Жовтень, 25 в 20:37

Букмекери активно приймають ставки на бій у легкій вазі між ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком та американцем Джамейном Ортісом, який відбудеться в ніч на 30 жовтня у Нью-Йорку (США).

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер.

Прогноз на реванш Ломаченко – Ортіс

Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1.05. Тоді як успіх американця оцінюється котируванням 9.00. На нічию дають — 26.0.

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На виграш Ломаченка нокаутом пропонують коефіцієнт 2.00, на перемогу Ортіса аналогічним чином – 17.00. Ймовірність перемоги українця за очками – 1.85, а американця – 15.00.

Початок бою Василь Ломаченко – Джамейн Ортіс запланований не раніше 5.00 за київським часом. Сам вечір боксу прийме арена Hulu Theater у легендарному комплексі Madison Square Garden.

Промо бою Ломаченко – Ортіс

Нещодавно промоутерська компанія Top Rank опублікувала офіційний проморолик до бою між Ломаченком та Ортісом.

У ролику показані тренування та бої боксерів, а також участь Ломаченка у теробороні.

Про бій Ломаченко – Ортіс оголосили на початку вересня. 26-річний Джемейн Ортіс у травні рішенням суддів здолав колишнього чемпіона світу з боксу Джемела Герінга. Для Ортіса це буде перший 12-раундовий поєдинок у кар’єрі.

Востаннє Ломаченко проводив бій 11 грудня 2021 року проти ганського боксера Річарда Коммі. Бій на арені Madison Square Garden завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів 117:110, 119:108, 119:108.