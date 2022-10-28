Ломаченко – Ортіс: боксери провели першу битву поглядів перед боєм

Жовтень, 27 в 23:44

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та американський боксер Джамейн Ортіс провели першу офіційну битву поглядів перед боєм.

Поєдинок має відбутися в ніч проти 30 жовтня у Нью-Йорку у легендарному комплексі Madison Square Garden у Нью-Йорку на арені Hulu Theater.

Дуель поглядів минула спокійно. Наприкінці боксери посміхнулися один одному, але загалом розгледіти емоції на обличчі Ортіса було складно через темні окуляри, які він вирішив не знімати.

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Традиційній битві поглядів передувала пресконференція, під час якої Ломаченко розповів, що раніше бачив війну лише з телевізору, та пояснив, чому не залишив Україну відразу після повномасштабного вторгнення Росії.

— Я гадки не мав: будівлі руйнуються, міста стираються з карти, люди гинуть. Я не міг сприймати це особисто, бо зі мною такого не траплялося. Це сталося в іншому місці з кимось іншим. Я не міг би спати вночі. Я б не зміг жити далі, якби це зробив, якби я втік. Ворог увірвався до нашої країни. Убивають мирних мешканців. Гинуть жінки та діти. Будь-яка людина на моєму місці, будь-який справжній чоловік залишився б, щоб захистити свій дім, – сказав боксер.

Українського боксера запитали, чи хотів би він щось передати російському диктатору Володимиру Путіну. На це Ломаченко відповів: Бог йому суддя.

Варто зазначити, що після пресконференції Василь Ломаченко позував з українським стягом. Під час останнього поєдинку з Річардом Коммі боксер потрапив у скандал, адже після перемоги вийшов не з прапором України, а зі стягом рідного міста Білгород-Дністровського, хоча зазвичай боксери виходять з прапором своєї країни.

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться в ніч на 30 жовтня та розпочнеться не раніше 5:00 за київським часом. Факти ICTV розповідали, де подивитися поєдинок Ломаченко – Ортіс в Україні.