Дніпро-1 забезпечив вихід у плей-оф Ліги конференцій після перемоги над Аполлоном

Жовтень, 28 в 0:17

Дніпро-1 обіграв кіпрський клуб Аполлон у матчі п’ятого туру Ліги конференцій. Гра відбулася у словацькому місті Кошице та завершилася перемогою українського клубу з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі забив хавбек Дніпра-1 Олександр Пихальонок, який пробив точно у лівий кут воріт сербського голкіпера Аполлона Александара Йовановича.

Перемога над Аполлоном гарантувала дніпрянам щонайменше другу позицію й 1/16-ту фіналу Ліги конференцій. Хто саме займе першу позицію у групі та на пряму вийде в 1/8 фіналу турніру вирішиться в очному протистоянні з нідерландським АЗ.

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Дніпряни набрали 10 очок та стали недосяжними для кіпріотів та ліхтенштейнського Вадуца. Перед фінальним туром українську команду в таблиці квартету Е випереджає лише нідерландський АЗ, який має на два пункти більше.

Напередодні єврокубкову вихід в єврокубкову весну забезпечив собі донецький Шахтар, зігравши внічию з шотландським Селітком. Гірники можуть продовжити свій єврокубковий шлях у Лізі чемпіонів або Лізі Європи – це вирішиться в очному протистоянні з німецьким РБ Лейпцигом у шостому турі ЛЧ.

Ще один український клуб – київське Динамо у Лізі Європи розписало нічию 3:3 з іншим кіпрським клубом АЕК Ларнака в Лізі Європи. Але цей результат достроково позбавив київського клубу шансу на євровесну. У підопічних Мірчи Луческу після п’яти турів лише одне очко та остання сходинка у таблиці.

Фото: СК Дніпро-1