Ломаченко переважив Ортіса на церемонії зважування
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та американський боксер Джамейн Ортіс провели обов’язкову церемонію зважування перед боєм, який запланований у Нью-Йорку в ніч проти 30 жовтня.
Time to enter the Matrix…
@VasylLomachenko | SATURDAY | @ESPNPlus pic.twitter.com/IihxD2X4I8
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022
Поєдинок відбудеться у легкій ваговій категорії, то ж боксери мали вкластися у вагу у 61.2 кг.
Під час зважування Ломаченко показав вагу 61,1 кг, тоді як Ортіс – 60,78 кг.
Після цього суперники провели останню битву поглядів перед боєм. Американець, як і напередодні, спершу вирішив не знімати сонцезахисні окуляри, але після усмішки українця, все ж зробив це.
.@VasylLomachenko wanted the eye contact #LomaOrtiz | SATURDAY | @ESPNPlus pic.twitter.com/B2xJ4XHoQT
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022
Вечір боксу відбудеться на арені Hulu Theater у легендарному комплексі Madison Square Garden у Нью-Йоркув ніч на 30 жовтня та розпочнеться не раніше 5:00 за київським часом.
Факти ICTV розповідали, де подивитися поєдинок Ломаченко – Ортіс в Україні.