Ломаченко переважив Ортіса на церемонії зважування

Жовтень, 29 в 0:42

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко та американський боксер Джамейн Ортіс провели обов’язкову церемонію зважування перед боєм, який запланований у Нью-Йорку в ніч проти 30 жовтня.

Поєдинок відбудеться у легкій ваговій категорії, то ж боксери мали вкластися у вагу у 61.2 кг.

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Під час зважування Ломаченко показав вагу 61,1 кг, тоді як Ортіс – 60,78 кг.

Після цього суперники провели останню битву поглядів перед боєм. Американець, як і напередодні, спершу вирішив не знімати сонцезахисні окуляри, але після усмішки українця, все ж зробив це.

Вечір боксу відбудеться на арені Hulu Theater у легендарному комплексі Madison Square Garden у Нью-Йоркув ніч на 30 жовтня та розпочнеться не раніше 5:00 за київським часом.

Факти ICTV розповідали, де подивитися поєдинок Ломаченко – Ортіс в Україні.